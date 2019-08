Carnikavas domes deputāti JKP iestājušies, jo simpatizējušas partijas sludinātās vērtības

Carnikavas domē kopumā strādā 15 deputāti. Koalīciju veido astoņi domnieki - septiņi no "Latvijas Zemnieku savienības" ievēlētie politiķi un viens pārstāvis no Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK.

Opozīcijā darbojas septiņi deputāti - divi no partijas "Saskaņa" un pieci no "Reģionu apvienības". Trīs no apvienības biedriem gan pēdējo nedēļu laikā iestājušies JKP, kas nozīmē, ka "Reģionu apvienību" turpmāk Carnikavas pašvaldībā pārstāvēs divi biedri.