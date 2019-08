Vai Amēliju Erharti apēda milzu krabji?

Erharte un Nūnans, kā zināms, nekad nenonāca Haulenda salā. Kādā ceļa posmā, šķiet, viņu lidmašīnai aptrūkās degvielas, un viņi sīko salu okeāna vidū pazaudēja no sava redzesloka. Kas notika tālāk – nav zināms.

Vispārpieņemtā teorija ir tāda, ka Erhartes lidmašīnai pietrūka degvielas un tā nogāzās kaut kur netālu no Haulenda salas un nogrima okeāna dzīlēs. Tā vismaz uzskata ASV valdība. Tomēr citi domā, ka Erharte un Nūnans nolaidās uz koraļļu rifa, kas ieskāva Gārdnera salu, ko mūsdienās sauc par Nikumaroro salu. Par to liecina satrauktie radiosignāli, kas vairākas naktis pēc nolaišanās tika saņemti no šīs salas.