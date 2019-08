Parādnieks: Sabiedrības integrācijas fondā acīmredzami notiek cīņa par naudu un ietekmi

"Tas, ko mēs gribam, un ceru, ka to grib arī lielākā daļa NVO pārstāvju, ir - lai līdzekļi tiek sadalīti mērķtiecīgi un godīgi un lai mēs, izmantojot šos līdzekļus, varētu izdarīt vairāk. Ja mēs atgūtu sabiedrības uzticēšanos fondam, arī valsts varētu tam atvēlēt vairāk līdzekļu. Valdības uzticēšanās šim fondam ir zudusi, bet to var atgūt tikai tad, ja to vada arī valdības pārstāvis," uzskata politiķis.