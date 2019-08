Latvijā notiks pikets pret Džonsona lēmumu apturēt Lielbritānijas parlamenta darbību

Džonsona lēmums pirms gaidāmās valsts izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) apturēt parlamenta darbu, kas izraisījis sašutumu no proeiropeiski noskaņoto deputātu un bezvienošanās "Brexit" pretinieku puses, ceturtdien apstrīdēts tiesās.

Kā ceturtdien brīdināja laikraksts "The Times", Džonsona lēmums "Lielbritāniju nostādījis uz konstitucionālās krīzes sliekšņa". "The Guardian" prognozē, ka izraisīsies "vēsturiska parlamentāra sadursme", premjera pretiniekiem cenšoties nepieļaut bezvienošanās breksitu, savukārt "The Financial Times" redakcijas ievadrakstā norādīts, ka Džonsona lēmums par parlamenta darba apturēšanu ir "apvainojums demokrātijai".