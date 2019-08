Policija Rīgā aiztur dedzinātājus

Valsts policija bija saņēmusi informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka naktī uz 28. augustu Rīgā, Maskavas ielas rajonā, ir degušas vairākas atkritumu tvertnes, kuras ugunsdzēsēji bija apdzēsuši. Apstākļi liecināja par to, ka, iespējams, ir notikusi ļaunprātīga dedzināšana. Tajā pašā naktī ap pulksten 00.45 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes patruļpolicisti, patrulējot tuvākajā apkārtnē, Rīgā, Maskavas ielā, pamanīja sadūmojumu kādā atkritumu tvertnē. Tieši tobrīd notikuma vietā tika pamanīti divi vīrieši. Patruļpolicistiem radās aizdomas, ka šie vīrieši ir saistīti ar atkritumu tvertnes dedzināšanu, un viņus nekavējoties aizturēja un nogādāja Valsts policijas Rīgas Ķengaraga iecirknī.