Pirmsskolu vadītāji Rīgā iebilst pret bērnu skaitu uz vienu pedagogu

Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ilze Grabe-Sauta aģentūrai LETA stāstīja, ka piekrīt nepieciešamībai pēc pārmaiņām izglītības sistēmā, tāpēc iestāde jau pavasarī centās pakāpeniski ieviest jauninājumus, lai 1.septembrī izmaiņas nav kā "sniegs uz galvas". Grabe-Sauta uzskata, ka bērniem ir jāsāk vairāk domāt pašiem - pētīt, risināt, fantazēt un tad parādīt to savos darbos, tomēr izmaiņu kontekstā arvien spilgtāk parādās pirmsskolu nepieciešamības, proti, pedagogi, finansējums un telpas.

Rīgas 125.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Gaļina Alimova aģentūrai LETA sacīja, ka grupiņās ir vairāk nekā 20 bērnu uz vienu pedagogu, tādēļ skolotājs nevarot katram bērnam uzreiz nepieciešamo novērojumu pierakstīt. "Nākamajā, aiznākamajā dienā skolotājs atceras, ka bija novērojis ne tikai to, ko jau ierakstīja novērtējumā, bet vēl arī citas nianses, kas pierāda, ka vienam pedagogam izsekot 20 bērniem ir grūti," stāstīja Alimova.

Viņa sacīja, ka jau pērn bērnudārzā sāka ieviest jauno sistēmu, tomēr priecājās, ka šogad pieejami vairāk materiāli no kā skatīties un vadīties. Viņa pauda pārliecību, ka sistēmas ieviešana ir pozitīvs solis pārmaiņu virzienā.

Tāpat pirmsskolu vadītāji sagaida lielāku atbalstu no Rīgas pašvaldības, jo pašu spēkiem nodrošināt bērnus ar visiem nepieciešamajiem materiāliem ar esošajiem bērnudārzu resursiem nepietiek. "Pēc jaunās programmas mums nepieciešams iegādāties ļoti daudz materiālus, bet vecākiem neko lūgt nedrīkstam. Cik budžets atļauj, to nopērkam, un tas ir stipri par maz," sacīja Grabe-Sauta.

Mācību satura apguves norise un plānotie bērnam sasniedzamie rezultāti programmā norādīti trim pirmsskolas izglītības posmiem. Mācību programmā katram izglītības posmam atbilst aptuvens bērna vecums, proti, pirmais posms atbilst vecumam no 1,5 līdz trīs gadiem, otrais posms - no trīs līdz pieciem gadiem, bet trešais posms - no pieciem līdz sešiem gadiem.