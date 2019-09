Neparasts tīrīšanas līdzeklis, par kuru iedomātos tikai retais

Dzīvesstila blogere Sabrina Vanga savā mājaslapā "The Budding Optimist" atklāj, ka viņa tīrīšanas nolūkos izmanto rīsu ūdeni. Tieši šo ūdeni, kas palicis pāri no rīsu vārīšanas, daudzi izlejam izlietnē vai podā, taču, kā izrādās, to nevajag darīt.

"Šis tīrīšanas triks vēl joprojām ir aktuāls Ķīnā," stāsta Kanādā dzīvojošā ķīniešu blogere. "Rīsi šajā valstī ir ļoti izplatīti ēdienkartē, un tā vietā, lai šo ūdeni izlietu, mēs to atdzesējam pēc vārīšanas un izmantojam tīrīšanā," atklāj Vanga. Iemesls, kādēļ rīsu ūdens ir tik efektīvs tīrīšanas līdzeklis, slēpjas mikroskopiskā līmenī, proti, novārot rīsus, to sīkās daļiņas un milti nosēžas ūdenī, padarot to par emulsijai līdzīgu substanci. Tīrot mēbeles, sīkie rīsu puteklīši darbojas kā maigas, bet abrazīvas daļiņas, un tās spēj tikt galā ar piekaltušiem traipiem. Tāpat - rīsu ūdens var būt arī lielisks mēslojums augiem. Atdzesē rīsu ūdeni un ar to aplaisti nīkulīgus telpaugus.