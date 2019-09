No toreiz policijas sniegtās informācijas, skolas darbinieku un tuvinieku stāstītā, izriet šāda notikumu secība: uz slimnīcu abus atveda no Adamovas speciālās internātskolas ar simptomu – augsta temperatūra. Vēlāk noskaidrojās, ka bērni speciāli saēdušies grafītu, lai nonāktu slimnīcā. Pēc aizbēgšanas, stopējot mašīnas no Rēzeknes caur Daugavpili, puikas devās uz Krāslavas pusi, kur, iespējams, dzīvoja Vladimira vecmāmiņa. Policijai bija ziņas, ka 18. oktobrī zēni redzēti Kraslavā. Kad skolā uzzināja par notikušo, direktors piezvanījis Vladimira tēvam, kurš devies meklēt dēlu. Pēc Jāņa braucis arī viens no pedagogiem.