Oskara un Ievas kāzu stāsts: “Sekunde kā divas”

Sagadīšanās vai veiksme, nezinu, kā to nosaukt, bet šie cilvēki mums deva lielus svētkus, pateicoties ieguldījumam.

Tāpat Kristaps Paegle un Mārtiņš Ķirsis, Harijs Zālītis, mani kolēģi no Dailes teātra, rūpējās par gaismām un skaņu dienu pirms un vēl divas dienas kāzu turpinājumā. Lai būtu īstā balle un visi cits citu redzētu. Milzīgs darbs. Īpašs paldies Kristapam Paeglem par dižozola izrotāšanu ar lampiņām. Acīm neaptverams skats, kas vērsās visā nakts plašumā.

Ceremonija norisinājās Krimuldas baznīcā. Šo vietu neizvēlējāmies nejauši. Sajutām, ka tā ir īstā. Arī Oskara senči tur laulājušies. Paaudžu paaudzēs. Mācītājs Austris Rāviņš ar mums bija no saderināšanās brīža līdz pat kāzām. Mūs iesvētīja un ievadīja laulības mācībā. Viņam no sirds mīlestības pilns paldies! Laulāja mūs mūsu ģimenes cilvēks mācītājs Māris Sarma. Atceros brīdi, kad nonācu mācītāja mājās.

Lai Oskars mani neieraudzītu, jo braucām katrs atsevišķi uz ceremoniju, draudzes biedri un draugi mani paslēpa kino istabiņā. Mācītāja mājās ir vieta arī mākslai. Sēdēju baltā kleitā ar svētu, saldu sarkanvīna glāzi un skatījos "Džezā tikai meitenes" (Some like it hot)... Ik brīdi nodomāju, kāds miers un svēta pārliecinoša ir šī sajūta pirms... Baudīju sekundi kā divas! Tā arī iepriekšējā vakarā mūsu draugs Kaspars Breidaks mums vēlēja.