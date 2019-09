Britu parlaments sašūpo Džonsona "Brexit" plānus

Viens no Konservatīvās partijas deputātiem pat pārgāja liberāldemokrātu rindās, kā rezultātā Džonsona partija zaudēja balsu vairākumu Pārstāvju palātā. Tagad Džonsona valdībai vairs nav darboties spējīga vairākuma.

Džonsons iepriekš paudis, ka Apvienotajai Karalistei pašlaik noliktajā "Brexit" termiņā 31.decembrī esot jāizstājas no ES - vienalga, ar vienošanos vai bez.

Atšķirībā no Mejas, Džonsons riskēja ar savas partijas vienotību, lai panāktu "Brexit" īstenošanos, taču dārgi par to samaksāja, raksta medijs "Politico.eu". Lai arī Džonsons joprojām atrodas Lielbritānijas premjera krēslā un ir apņēmies oktobra beigās izvest Apvienoto Karalisti no ES, viņa autoritāte ir iedragāta.