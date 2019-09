IDB Garbaram inkriminē krāpšanu un dienesta pilnvaru pārsniegšanu

2015.gadā VRS noslēdza ar "Igati" vienošanos par valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar robežu. Valdība 2017.gada oktobrī atļāva Iekšlietu ministrijai (IeM) uzņemties ilgtermiņa saistības, lai laika posmā no 2017.gada līdz 2020.gadam varētu novirzīt vairāk nekā 31 miljonu eiro Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju stiprināšanai.

Garbars šī gada janvārī atvaļinājās no robežsardzes. Ģenerālis Garbars VRS vadīja no 2009.gada, pirms tam viņš no 2008.gada bija VRS Rīgas pārvaldes priekšnieks.