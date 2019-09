Eksperts: Džonsons bija pārāk agresīvs un pārrēķināja savas spējas

Viņaprāt, pagaidām ir arī grūti prognozēt vai ES varētu piekrist vēlreiz pagarināt "Brexit" termiņu un pat, ja tas notiktu, diskusijas būtu ļoti smagas. "Visskeptiskākā pagaidām bijusi Francija. "Brexit" notikumu haosam nav redzams gals, taču gan Lielbritānijas, gan Eiropas Savienības sabiedrība no tā jau ir nogurusi," sacīja eksperts.

Džonsons ir apsolījis, ka Lielbritānija izstāsies no ES 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai ar bloku būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Premjers noliedzis, ka vēlētos bezvienošanās "Brexit", taču uzstāj, ka no viņa noteiktā termiņa - 31.oktobra - nedrīkst atkāpties, jo valdībai tas ir instruments spiediena izdarīšanai uz ES nolūkā panākt vienošanos.