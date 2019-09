Lielbritānijas parlaments iedzen stūrī Džonsonu

Lielbritānijas parlaments trešdienas vakarā noraidīja premjerministra un Konservatīvās partijas līdera Borisa Džonsona priekšlikumu 15.oktobrī rīkot pirmstermiņa vēlēšanas - vienu no Džonsona politiskajiem manevriem ar mērķi tādā vai citādā veidā īstenot izstāšanos bez jauniem "Brexit" termiņa pagarinājumiem.

Džonsons ir apsolījis, ka Lielbritānija izstāsies no ES 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai ar bloku būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Premjers noliedzis, ka vēlētos bezvienošanās "Brexit", taču uzstāj, ka no viņa noteiktā termiņa - 31.oktobra - nedrīkst atkāpties, jo valdībai tas ir instruments spiediena izdarīšanai uz ES nolūkā panākt vienošanos.