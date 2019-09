Diskusijas laikā Kasparam Zellim tika uzdots jautājums par to, vai Latvija var kaut ko mācīties no Otrā pasaules kara pieredzes. Zellis atbildēja, ka mācīties mēs varam diezgan daudz. Viens no šiem ir ārpolitiskais kurss. «1939. gadā mēs bijām situācijā, kad viss pasaulē jau bija izlemts un mēs bijām tikai bandinieki šajā spēlē, kuri nenoteica absolūti neko. Šajā gadījumā galvenais iemesls, kuru mēs varam minēt, ir diezgan stagnējošais ārpolitiskais kurss, kas bija Latvijas ārpolitikas pamatā jau no 20. gadiem. Tas faktiski neparedzēja, kā rīkoties situācijā, kad tik ļoti strauji mainās ģeopolitiskā situācija,» norāda Zellis. Liela problēma esot bijusi arī Latvijas neitralitātes pasludināšana. «Ja mēs de iure neitrāli bijām gandrīz gadu, tad de facto šis neitralitātes posms ilga tikai vienu mēnesi līdz 5. oktobrim, kad mēs praktiski kļuvām par Padomju Savienības marionešu valsti,» saka vēsturnieks. «Šajā gadījumā ir tik tiešām liela pamācība tam, ka šādos milzīga mēroga konfliktos tik tiešām šādu neitralitāti saglabāt nav iespējams un ir nepieciešams izvēlēties. Ārpolitikas veidotājiem un ārpolitikas ekspertiem ir jābūt gataviem paredzēt to, kurā pusē tad īsti nostāties šādu konfliktu gadījumā,» apgalvo eksperts.