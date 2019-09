Veipošanas dēļ miris jau otrais cilvēks

Kamēr turpinās izmeklēšana, no šādas slimības miris jau otrais cilvēks. Pacients regulāri lietojis elektroniskās cigaretes vai veipošanas ierīces un ar to palīdzību smēķējis arī marihuānu, ko legāli iegādājies kaņepju aptiekā.

Kā vēsta “The Washington Post”, veselības eksperti nesen identificēja kopīgu ķimikāliju dažos no kaņepju produktiem, kurus lietoja pacienti no visas valsts, proti, eļļu, kas iegūta no E vitamīna. Tomēr joprojām nav skaidrs, vai tieši tas ir slimību cēlonis.