Krietni patālāk no pilsētu trokšņiem un putekļiem, Mežotnes pagastā atrodas mūziķa Igo topošais kultūras centrs "Ceplis". Mūziķis Igo trīs sarkano ķieģeļu celtnes, no kurām vienai ir redzams milzīgs skurstenis un liftu tornis, jau tuvāko gadu laikā grasās atjaunot, atstājot industriālisma piegaršu, un šeit ierīkot bohēmisku mākslinieku pulcēšanās vietu.

Ideja par šī īpašuma iegādi mūziķim neradās spontāni. “Internetā bija ievietots sludinājums par šo objektu, un es tam pievērsu uzmanību jau pirms gadiem 12 vai 13, bet uz to neatbraucu. Jau tolaik man šī īpašuma bildes likās interesantas, bet kaut kā nebiju nonācis līdz tam," stāsta Igo. "Pēc vienas sarunas, kurā stāstīju par šo vietu un sludinājumu, mans kolēģis Ainis Zavackis ieteica vēlreiz pameklēt un painteresēties, vai šo īpašumu vēl aizvien tirgo. Tiešām! Es ieraudzīju, ka tas vēl ir pārdošanā, un es nolēmu to apskatīt.

Atbraucot es visu izpētīju, sapratu un likās, ka tomēr nepirkšu. Tad pagāja pāris stundas vai pat viena diena, un es pieķēru sevi domājam par to – kas tas varētu būt un kā to varētu darbināt.

Pretī dzīvojamajam namam atrodas vēl viena ēka, kurā kādrez notika krāsns podiņu ražošana un glazēšana. “Mēs to jau kopjam un mēģinām "iekonservēt". To var manīt pēc pirmā stāva logu ailēm – šeit jūlija beigās notika zibensplenērs," stāsta Igo. Plenērā pulcējās mākslinieki, kas divu dienu laikā apgleznoja OSB plāksnes. Darbu atklāšanas dienā mākslinieku uzdevums bija prezentēt savus mākslas darbus publikai un pastāstīt par Ceplī gūtajiem iespaidiem, emocijām un sajūtām.

“Esmu ārkārtīgi pateicīgs saviem māksliniekiem, draugiem, kaimiņiem un palīgiem par to, ka viņi bija gatavi veltīt savu laiku un pieredzi, un emocijas šādā šķietami zūdošajā vietā un uz materiāla, kuru skars laika zobs.

Galvenā šo plākšņu funkcija ir pasargāt ēku no ārējās ietekmes un varbūt kādiem iespējamiem nelaimes gadījumiem līdz brīdim, kad būs gatavs projekts un varēsim ēku sākt remontēt.” Līdz rudenim mūziķis plāno aizdarīt visus otrā stāva logus un salabot jumtu līdz tādam līmenim, lai ēkā neiekļūst lietus vai sniegs. Te plānotas mākslinieku, restauratoru un keramiķu darbnīcas, veikaliņš, dzīvojamās telpas un tieši mansardā – mākslinieku darbnīcas. “Darbu šeit vēl ir jūra, bet paveikts ir ārkārtīgi daudz. Vēl nesen šī māja nebija īsti saskatāma caur būvmateriāliem un brikšņiem.”

Pie ēkas atrodas izliktas koku saknes, iezīmētas košās krāsās. Saknes ir no milzu papelēm, kas tika nozāģētas otrā īpašuma pagalmā.

Sakņu attīrīšanai izmantojām ugunsdzēsēju šļūteni, un, nepārspīlējot, nedēļu kaimiņš Jānis hidrotērpā darbojās ar sakņu skalošanu. Tas, kā tagad šīs saknes izskatās, nav pat salīdzināmas ar to skatu, kādas tās bija pēc izcelšanas no zemes. Tie bija trīs zemes blāķi,” stāsta Igo. Mūziķis atklāj, ka, attīrot saknes, no tām krita ārā visādi brīnumi, sākot ar stikliem, beidzot ar keramikas trauku lauskām, metāla priekšmetiem, samīcītiem spaiņiem un metāla kloķiem – visu, ko sakne bija vākusi sev apkārt gadu desmitiem.