Balso par savu favorītu TEDxRiga Story Hunt!

1. Laila Jemberga "Kas kopīgs un kas atšķirīgs orgasmam un motivācijai?"

2. Inga Bērziņa "Through motherhood to spirituality"

3. Tomass Liepnieks "Veselīgi bērni šodien, kā priekšnosacījums ilgtspējīgai sabiedrības veselībai nākotnē!"

4. Elīna Pelčere "Koučings tumsā - Pieaugušie ir pieraduši mācīties caur izpratni, bet bieži ir jāiegūst pieredze, jo tā palīdz nostiprināt zināšanas krietni dziļākā līmenī."

5. Agne Irbe "Why having an overflowing bookshelf is important"

6. Anna Sidorova "Laughter Is the Key to Happily Ever After"

7. Aleksander Tonnisson "How to grow (faster) by slowing down."

8. Alīna Andrušaite "The Courage of Asking"

9. Jelena Gaikevica "Togetherness in sports / dance classes"

10. Džefrijs Grīnvalds "Finding My Place: From the USA to Latvia a Journey of Discovery"

11. Gustavs Upmanis "How to mobilise youth for action?"

12. Edmunds Cepurītis "Mūsu problēma ar ilgtspēju"

13. Liran Michaeli "Understanding the quiet, the different and the misunderstood"