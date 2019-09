Viņu misija bija pilnīgi slepena – nepamanītiem iekļūt ienaidnieka teritorijā, sagūstīt "mērķi" un nogādāt to Kijevā. Viņi apzinājās, ka misija būs bīstama, tomēr viņu komandieris uzsvēra, ka misija ir paredzamā riska vērta un ka pavēle nākusi no pašas "augšas". Ja misija izdosies, tad tā var radīt nopietnu pagrieziena punktu – kādu tieši, viņiem netika atklāts. Tomēr viņi piekrita. Raidorganizācijas "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" ("RFE/RL") Ukrainas nodaļa atskatās uz Ukrainas specdienestu šovasar īstenoto slepeno misiju , kurā Austrumukrainā tika aizturēts bijušais separātistu kaujinieks Vladimirs Cemahs , kurš vēlāk tika iesaistīts Krievijas un Ukrainas ieslodzīto apmaiņā.

27.jūnija agrā rītā maza Ukrainas specdienestu vienība iekļuva Krievijas atbalstīto Austrumukrainas kaujinieku kontrolētajā teritorijā. Rūpīgi izvairoties gan no pamanīšanas, gan mīnām, vienības dalībnieki galu galā nokļuva līdz Doņeckas apgabala pilsētai Sņižnei, kas atrodas aptuveni 20 kilometru attālumā no Ukrainas robežas ar Krieviju. Sņižnē vienība ielauzās kādā namā, kur sagūstīja padzīvojušu plikpaurainu vīrieti ar ūsām un aizveda viņu sev līdzi.

Ceļā atpakaļ uz Ukrainas valdības kontrolēto teritoriju pie Doņeckas divi no vienības dalībniekiem uzkāpa mīnām, gūstot smagus ievainojumus. Cietušos biedrus drošībā nogādāja citi vienības dalībnieki.

Misija tika izpildīta, bet par to nāksies maksāt augstu cenu – viens no sprādzienā cietušajiem zaudēs kāju, bet otrs vēlāk slimnīcā mirs no gūtajiem ievainojumiem.