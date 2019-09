Ielūkojamies mežu nākotnē - vai arī pēc simts gadiem Latviju klās zaļais zelts?

Viena no Latvijas lielākajām bagātībām ir meži, kas nereti tiek dēvēti arī par mūsu valsts zaļo zeltu. Tiesa, aizvien biežāk uzvirmo diskusijas par mežu nākotni - vai arī pēc simts gadiem mūsu valsti klās biezi skujkoku un lapkoku meži? Vai tos neiznīcinās cilvēku negausība un dabas postažas, piemēram, ugunsgrēki? Un ko katrs no mums var darīt, lai mežus saglabātu un veicinātu? To portāls TVNET vaicāja Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošajam pētniekam Dr. Jurģim Jansonam.