Straube: Šobrīd neredzu sevi ilgstošā darbā LU rektora amatā

Viņaprāt, nākamajam LU rektoram jābūt universitātes "patriotam", un viņš ir skeptisks pret rektoru, kas ievēlēts no ārpuses. "Mums tomēr ir savas tradīcijas, un savi cilvēki vislabāk māk tās respektēt un attīstīt tālāk. Es vairāk esmu par to, ka rektors tiek ievēlēts no pašu vidus, jo tas dod perspektīvu akadēmiskajam personālam kādreiz sasniegt šo augstāko akadēmiskās dzīves pakāpi," norādīja Straube.