Galopā uz augstpapēžu kurpēm: kad mamma nevar...

Mēģinu ārstei pajautāt, kas man par vainu, bet viņa tikai nosaka, ka viss ir OK un lai es izguļos. Sajūtas it kā manam ķermenim traktors būtu pārbraucis pāri. Un tā ir tā nevainīgā procedūra?!

Kaut kā tomēr izdodas aizmigt. Uz pusdienas laiku mostos, cerēdama saņemt savas pasūtītās pusdienas, bet māsiņa vēsta: “Nē, Krilova, Jums pusdienas nedrīkst. Jums būs tume.” OK. Lai būtu tume. Nebiju gaidījusi, ka to atnesīs glāzē. Pelēcīga un gluma paskata tume glāzē! Tomēr kāru muti to izdzeru. Negaršīga, bet šodien man tā ļoti garšo.