TEDxRiga aicina uz Stāstu medību fināla pasākumu

Viena no finālistēm ir Agne Irbe – meitene, kuras stāsts aicina pievērsties lasīšanai un biežāk atklāt sev aizraujošo grāmatu pasauli. Alīna Andrušaite savā stāstā mudinās biežāk uzdot jautājumus un tādējādi īstenot savus mērķus. Edmunds Cepurītis liks aizdomāties par ilgtspēju un to, kā šo jautājumu risināt. Aleksandrs Tonisons (Aleksander Tonnisson) savā stāstā dalīsies ar savu pieredzi par to, kā dzīves tempa palēnināšana patiesībā var paātrināt personīgo izaugsmi. Un visbeidzot Elīna Pelčere ikvienam atklās smalko maņu pasauli un pastāstīs, kā mūsu izaugsmei var palīdzēt tumsa.