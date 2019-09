Vētrās Spānijā bojāgājušo skaits pieaug līdz sešiem cilvēkiem

Sākotnēji bija ziņots par diviem bojāgājušajiem - 61 gadu vecu vīrieti un viņa 51 gadu veco māsu, kuri nespēja izkļūt no savas automašīnas, kad to ceturtdien uz ceļa sāka nest spēcīga ūdens straume apmēram 85 kilometrus uz dienvidrietumiem no Valensijas.