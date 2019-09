Mediķu arodbiedrība apsvērs protesta akciju rīkošanu

Padomes sēdē izskanēja arī ierosinājums prasīt veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) demisiju, kā arī aicināt atlaist 13.Saeimu. Tāpat no padomes sēdes dalībniekiem izskanēja sašutums par to, ka iedzīvotājiem ir jāievēro likumi, kamēr valsts augstākās amatpersonas to varot nedarīt.