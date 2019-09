Oligarhi - turīgi uzņēmēji ar slēptu vai neslēptu politisko varu - ilgstoši diktējuši toni Ukrainas politikā un izmantojuši to kā instrumentu, lai vairotu paši savu bagātību. Kaut arī Zelenskis nāca pie varas ar solījumu par korupcijas iznīdēšanu, patiesībā aizvadītajos mēnešos notikusi "pie varas esošo oligarhu rotācija", norāda "Kyiv Post".

Kolomoiskim piederošais televīzijas kanāls "1+1" vairāku gadu garumā pasūtīja pārraides Zelenska producentu kompānijai. Viena no tām bija seriāls "Tautas kalps" , kurā Zelenskis atveidoja teju nejauši pie varas tikušu Ukrainas prezidentu, kurš bez žēlastības cīnījās ar korupciju.

10.septembrī Zelenskis uzņēma Kolomoiski savā birojā (kā apgalvo Kolomoiskis, tikšanās inciators bija Zelenskis). Nedēļu pēc tikšanās Ukrainas premjerministrs Oleksijs Hončaruks intervijā laikrakstam "Financial Times" izteicās, ka Kijeva meklējot "kompromisu" ar Kolomoiski saistība ar "PrivatBank", bet vēlāk no šiem vārdiem distancējās. Kolomoiskis savulaik bija "PrivatBank" īpašnieks un tiek turēts aizdomās par 5,5 miljardu dolāru izkrāpšanu. Lai novērstu bankas krahu, tā tika pārņemta valsts īpašumā.

Kolomoiskis vainu noliedz un apgalvo, ka banka esot tikusi no viņa nozagta. Viņš pieprasa kompensāciju.

Pagājušajā nedēļā netālu no Kijevas tika nodedzināta Ukrainas Nacionālās bankas bijušās prezidentes Valērijas Hontarevas māja.

"Māja ir pilnībā izdegusi... Man vairs nav spēka ar to ņemties," dažas stundas pēc ugunsgrēka "Kyiv Post" žurnālistiem īsziņā rakstīja Hontareva. Viņa vadīja valsts centrālo banku 2016.gadā - laikā, kad "PrivatBank" tika nacionalizēta.

"Daudzi uzbrukumu uzskata par simptomu oligarhu muskuļu izrādīšanai, tā parādot, ka no prezidenta Volodimira Zelenska viņiem nav jābīstas," raksta "Kyiv Post".

Lai arī Zelenskis solīja izvētīt Ukrainu no korupcijas, pēc stāšanās amatā viņš daudzkārt kritizēts par to, ka nevēršas pret dažādos noziegumos un pārkāpumos apsūdzētiem oligarhiem un politiskās elites pārstāvjiem. Prezidenta tuvumā grozās ne tikai Kolomoiskis, bet arī bijušais Ukrainas prezidents Leonīds Kučma un viņa znots, miljardieris-oligarhs Viktors Pinčuks, oligarhi Rinats Ahmetovs un Dmitro Firtašs, iekšlietu ministrs Arsēns Avakovs, Harkovas mērs Genādijs Kerness un Odesas mērs Genādijs Truhanovs.

Trīs žurnālisti no Kolomoiskim piederošajiem medijiem iekļuvuši Augstākajā radā. Viens no viņiem - Oleksandrs Dubinskis - tagad vada komisiju, kas atbildīga par valdes locekļu iecelšanu valstij piederošajās bankās. "PrivatBank" ir viena no tām.