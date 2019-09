KM nespēj atrast kompetentus darbiniekus Mediju politikas nodaļai

Ministram tika vaicāts arī par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) darbu. Norādīts uz to, ka Saeimā notiek diskusijas par padomes atlaišanu, Puntulis uzsvēra, ka tas ir parlamenta jautājums. Savukārt viņš ar esošo NEPLP cieši sadarbojas un viņam nav pamata tai neticēt.

Ministrs arī uzsvēra, ka nākamgad, pēc NEPLP paustā, redzams pietiekams finansējums, lai uzsāktu sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus. Tomēr pastāv jautājums, kāds finansējums būs nepieciešams, lai to turpinātu un pabeigtu. Viņš sacīja, ka par to otrdien, 24.septembrī, gaidāma pirmā diskusija.