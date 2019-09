"Esam neziņā." Britu tūroperatora bankrots draud izjaukt pāra sapņu kāzas

Heilzouenā, netālu no Birmingemas, dzīvojošā sieviete norāda, ka laulību ceremonija plānota jau pēc divām nedēļām - 8.oktobrī. Taču jaunākie notikumi liek bažīties, ka kāzas varētu nenotikt un daļu iemaksātās naudas vairs neredzēt.

Apmēram 25 no gaidāmajiem 44 viesiem bija iegādājušies lidmašīnas biļetes, izmantojot "Thomas Cook" pakalpojumus.

"Līdz šim ar "Thomas Cook" nav bijusi nekāda saziņa, tāpēc esam neziņā," viņa saka. "Es zinu, ka mūs aizsargā [aviācijas regulatora apdrošināšana] ATOL, bet neesmu droša par tām lietām, ko caur "Thomas Cook" iegādājāmies no citiem uzņēmumiem, piemēram, dekorācijām. Tās izmaksāja 4000 mārciņas."

"Mēs sevi izvilkām no sērām, lai sarīkotu savu sapņu dienu," viņa atceras.

"Apsargi atteicās mūs izlaist no viesnīcas un iebarikādēja mūs tajā," norādīja Sīgls. Vēlāk viņš rakstīja, ka tomēr esot ticis līdz lidostai un svētdien aizlidojis atpakaļ uz dzimteni, ziņo aģentūra "Reuters".

Skotijā dzīvojošā Helēna atklāj, ka uz Glāzgovu lidojošajiem pasažieriem esot pateikts, ka viņiem jākāpj lidojumā uz Anglijas pilsētu Birmingemu, no kuras pēcāk autobusā būs jābrauc uz Glāzgovu.

"Tas ir viss, ko zinu, bet plāni vēl varētu mainīties," sacīja Helēna. "Tas ir diezgan skumji, it īpaši visiem darbiniekiem."

"Reuters" žurnālisti lidostā uzrunāja arī kādu britu māmiņu ratiņkrēslā, kura bija iegādājusies lidojumu atpakaļ uz Glāzgovu. Viņa bažījās par to, kā ratiņkrēslā varēs ar autobusu mērot ceļu no Birmingemas uz Glāzgovu, kā arī norādīja, ka neesot saņēmusi nekādu informāciju no "Thomas Cook".