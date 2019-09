Deputāti pauž bažas par nodokļu nemaksātāju automātiskas sodīšanas atbilstību Satversmei

Jaunzeme uzsvēra, ka tāpēc ir svarīgi, lai nodokļu maksātāji iesniegtu deklarācijas tajā dienā, kad tās ir jāiesniedz. Pēc VID datiem, šogad deklarācijas savlaicīgi iesnieguši 82,6% no tiem, kam tās ir jāiesniedz, tomēr nodokļu administrācijas mērķis ir panākt, ka savlaicīgi deklarācijas iesniedz vismaz 98%. Savlaicīgi neiesniegto deklarāciju fiskālā ietekme ir aptuveni 100 miljoni eiro.

"Tā ir liela summa. Tāpēc vēlamies paredzēt administratīvu atbildību, kas būtu vērsta pret 16% negodprātīgajiem," sacīja Jaunzeme, piebilstot, ka ir uzņēmumi, kuri gada ienākumu deklarācijas neiesniedz gadiem ilgi. Tāpēc VID rosināja patlaban Saeimā esošo likuma grozījumu par nodokļiem un nodevām anotācijā ietvert detalizētu informāciju par to, kādā veidā VID var automātiski sodīt nodokļu nemaksātājus.

VID rosina noteikt administratīvo sodu 25 eiro apmērā, ja deklarācijas iesniegšana tiek kavēta no trim līdz desmit dienām, no 11 līdz 20 dienām sods būtu 75 eiro, no 21 līdz 30 dienām - 155 eiro, bet vairāk par 30 dienām - 285 eiro.