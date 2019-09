Kamēr pasaule šausminās par to, ka Krievijā liela daļa mediju pūš valdības propagandas stabulē, Latvijas kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), kurš atbildīgs par mediju politiku, grasās žurnālistus no sargsuņiem pārvērst klēpju sunīšos. Proti, viņš rosināšot legalizēt politiķu līdzdalību mediju satura veidošanā. Tāpat nereti izskan viedokļi, ka ziņās vajadzētu vairāk pievērsties pozitīviem notikumiem, negācijas atstājot otrā plānā. Šīs nedēļas raidījumā “Starp citu” iezīmējam, kā tad izskatītos, ja mediju stūri izņemtu no profesionāļu rokām. Vienas vienīgas pozitīvas ziņas!