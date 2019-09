Ērtākai mājai: Ķīpsalā norisinās mājas tehnoloģiju un plānošanas izstāde

"Cilvēkiem pietrūkst apkopotas kvalitatīvas informācijas par mājokļa būvniecības procesu, sākot no plānošanas līdz pat apsaimniekošanai. Lai palīdzētu orientēties šajos procesos, atvieglotu informācijas iegūšanu un taupītu laiku, piedāvāsim jaunu un izglītojošu izstādi Ķīpsalā," sacīja "ComfortHome" projekta vadītājs Roberts Brēde.

“ComfortHome 2019” piedalās vairāk nekā 180 uzņēmumu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Horvātijas, Austrijas, Kanādas, Gruzijas, Ukrainas un Somijas.

Dalībnieku rindās ir Ekonomikas ministrija, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija, kā arī Latvijas uzņēmumi "Latvenergo", "Grandeg", "Vides tehnika", "Stikla serviss", "Ekostandarts tehnoloģijas", "Duo Systems", "Divine Heat Company", "August Latvia", "EVA-SAT", "Shevlad", "Kerama Baltics", "Reliņš", "Dakstiņu ražotājs", uzņēmums no Austrijas "Hargassner GmbH", uzņēmums no Krievijas "VDK", uzņēmums no Zviedrijas - "HMS Networks" un citi.