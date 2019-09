Šveicē izsolīta Ekvatoriālās Gvinejas prezidenta dēlam konfiscētu superauto kolekcija

Kopējie ieņēmumi no pārdošanas šajā izsolē bija ap 24,7 miljoniem eiro, un, kā paredz Obianga vienošanās ar prokuratūru, 21 miljons tiks atvēlēts dažādiem sociālajiem projektiem trūcīgajā Ekvatoriālajā Gvinejā, ziņo BBC.

Izsolei sagatavotie auto piesaistīja uzmanību no visas pasaules, bet jo īpaši no Eiropas. Tiesa, arī Vidējiem austrumiem ziņa par iespēju iegādāties ekskluzīvus auto nav paskrējusi garām, jo kāds auto kolekcionārs no Dubaijas Apvienotajos Arābu Emirātos ar aģenta starpniecību iegādājies uzreiz vairākas mašīnas.