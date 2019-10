Bordāns rosina vērtēt regulējumu par ģenerālprokurora iecelšanu un atbrīvošanu no amata

Bordāns paziņoja, ka viņa vadītā Tieslietu ministrija balstījusies uz Valsts kontroles konstatēto par to, ka ģenerālprokurora rīcībā esot bijis pārkāpums attiecībā uz budžeta līdzekļu izlietojumu. Tāpat viņš atgādināja, ka citas iestādes vadītāju, proti, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) vadītāju Aināru Dimantu saistībā ar VK konstatētajiem pārkāpumiem Saeima atbrīvoja no amata. LETA jau ziņoja, ka 2015.gadā parlaments nolēma atbrīvot Dimantu no NEPLP locekļa amata, kas nozīmēja arī viņa atbrīvošanu no padomes vadītāja amata. Toreiz vairāki deputāti, rosinot NEPLP locekļu atlaišanu, atsaucās uz VK revīzijas ziņojumā secināto, ka NEPLP nav efektīvi rīkojusies ar finanšu līdzekļiem gandrīz divu miljonu eiro apmērā.