KP: Tiesas lēmums apturēja bīstamu monopolu Rīgas atkritumu apsaimniekošanā

Ābrama sacīja, ka šā gada 9.septembrī tika pieņemts pagaidu noregulējums, kas paredz Rīgas pilsētas pašvaldībai un atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājam SIA "Getliņi EKO" vairākus pienākumus, tajā skaitā nekavējoties apturēt Rīgas pilsētas pašvaldības, "Getliņi EKO" un AS "Tīrīga" koncesijas līguma izpildi par nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Pagaidu noregulējums nosaka tiesības turpināt sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus tiem tirgus dalībniekiem, kas to darīja līdz koncesijas līguma noslēgšanai, savukārt patērētājiem - izvēlēties kādu no pieejamajiem atkritumu apsaimniekotājiem.