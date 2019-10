"Tīrīga" gaida tālāku rīcību no Rīgas domes par atkritumu apsaimniekošanu pilsētā

Pēc Administratīvās apgabaltiesas lēmuma, kas atstājis spēkā Konkurences padomes (KP) piemēroto pagaidu noregulējumu, AS "Tīrīga" gaida tālāku rīcību no Rīgas domes par atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā, pastāstīja AS "Tīrīga" valdes priekšsēdētājs Guntars Levics.