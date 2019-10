Mīts vai patiesība? Putnu sugas izmirst mežu izciršanas dēļ

Latvija ir bagāta ar "zaļo zeltu", ieņemot ceturto vietu Eiropā kā mežainākā valsts. Mūsdienās koka kā materiāla aktualitāte pieaug, ņemot vērā, ka koksne ir vienīgais plaši pieejamais materiāls, kas ir atjaunojams. Taču kā meža ciršana ietekmē tos, kuri to sauc par mājām? To, vai meža ciršana ietekmē putnu sugu izmiršanu, portālam TVNET skaidro AS "Latvijas valsts meži" (LVM) vides eksperts Arnis Zacmanis.