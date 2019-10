Raidījums: Koalīcijā apspriesta iespēja miljonu eiro atvēlēt "frakciju kvotām", tomēr vienošanās par to nav panākta

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) priekšsēdētājs Raivis Dzintars raidījumam uzsvēra, ka partija deputātu kvotu principu neatbalsta, tomēr, viņaprāt, Saeimas deputātiem ir jāparedz summa, ko budžetā sadalīt pēc saviem ieskatiem. Kā sacīja politiķis, ir pilnīgi normāli, ka parlaments, kurš pieņem gala lēmumu par budžetu, to var koriģēt, jo pretējā gadījumā tas būtu tikai "balsojamā mašīna". "Līdz ar to zināmam šādam drošības spilvenam, manuprāt, ir jābūt," viņš sacīja.

Kariņš raidījumam skaidroja, ka budžeta sarunās no frakciju vadītājiem izskanējusi liela neapmierinātība "tādā ziņā, ka katrs neredzēja, ka viņš ir pietiekami daudz to naudu - to deķīti vilcis uz savu pusi". Tad sekojusi diskusija par šo jautājumu, tomēr galu galā budžetā šāda nauda paredzēta nav, viņš teica.