Līdz ar to Krievijas bruņotajiem spēkiem un Maskavas atbalstītajiem separātistiem šī teritorija ir jāpamet un Ukrainai ir jāatgūst kontrole pār savu austrumu robežu.

Jāpiebilst, ka Ukrainā jau pašlaik ir spēkā pagaidu likums par Donbasa īpašās teritorijas statusu, kurš zaudēs spēku šā gada beigās. Minētā iemesla dēļ Augstākajai radai «ciešā sadarbībā un diskusijās ar sabiedrību» jāsagatavo jauns likums. Turklāt Zelenskis jau ir paspējis paziņot, ka šajā likumā netikšot pārkāptas nekādas sarkanās līnijas (nekomentējot, kas īsti viņa izpratnē tās būtu). Neskatoties uz to, Šteinmeiera formulas elementus ir paredzēts integrēt arī jaunajā likumā.

Rodas jautājumi – kā formulas pieņemšana varētu ietekmēt Ukrainas konflikta attīstību? Vai mēs varam apgalvot, ka Ukraina no Krievijas orbītas neaizies vairs nekad? Atbildi portāls TVNET lūdza sniegt starptautisko attiecību ekspertiem.

Baltijas drošības fonda prezidents Olevs Nikers norāda, ka Zelenska piedāvājums par vēlēšanām Donbasā ir labs mēģinājums, kuru varētu veicināt un atbalstīt arī starptautiskā sabiedrība. «Šis piedāvājums varētu būt tāds, kura ietvaros Krievijai ne tikai kaut kas tiek atdots, bet no Krievijas kaut kas tiek arī prasīts. Ir ļoti grūti spriest par šādu vēlēšanu objektīvajiem rezultātiem, bet tas šajā stāstā varētu ienest kādu pagriezienu,» norāda Nikers.

Savukārt Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks Māris Andžāns saka, ka vēl esot par agru spriest par to, vai tā patiesi var tikt uzskatīta par Krievijas uzvaru.

Viņš norāda, ka Zelenskis jau savā priekšvēlēšanu kampaņā solīja karam pielikt punktu un Ukrainā ļoti daudzi cilvēki vēlas, lai tas viss beigtos. «Šo var uztvert kā vienu mēģinājumu to izdarīt. Riski, protams, ir lieli, taču es uzreiz neteiktu, ka tā ir Ukrainas kapitulācija,» norāda pētnieks.

Komentējot konflikta tālāko attīstību, Andžāns apgalvo, ka Donbasa vēlēšanās noteikti uzvarēšot prokrieviskie spēki, kuru pārvalde iegūšot starptautisku leģitimitāti. «No turienes jau sen prom ir nacionālistiski noskaņotie ukraiņi,» saka pētnieks. Tāpat viņš norāda uz to, ka starptautiskajiem novērotājiem varētu būt problēmas noteikt, kurš būtu Ukrainas un kurš Krievijas pilsonis. «Es domāju, ka tur būs ļoti daudz nianšu,» pauž Andžāns.

Savukārt Latvijas Universitātes asociētais profesors Ojārs Skudra norāda, ka Šteinmeiera formulas dēļ Krievijai nevajag būtiski mainīt savu politiku saistībā ar Ukrainu. «Ir skaidrs, ka Doņeckas separātisti tāpat darīs visu, ko tiem liks Krievija. Maskavas ietekmē Ukrainā ilgtermiņā nekas nav mainījies, un spekulēt par to nav nekāda pamata,» saka Skudra.

Skudra arī norāda, ka ļoti daudz kas būs atkarīgs no tā, vai tagad izdosies sarīkot minēto Normandijas formāta tikšanos. Tās ietvaros noskaidrosies, vai izdosies pieņemt ceļa karti vai arī lēmumu par darba grupas izveidi šīs ceļa kartes izveidei. Tai tad vajadzētu kalpot par ietvaru konflikta tālākam noregulējumam. «Priekšnoteikums minētās ceļa kartes izstrādāšanai būtu īpašais statuss, vēlēšanu sarīkošana, robežkontroles nodrošināšana un likumdošanas maiņa. Šeit atkal ir jautājums par to, vai īpašais statuss nozīmētu tikai jauna Ukrainas valdības likuma pieņemšanu, vai arī tas nozīmētu izmaiņas Ukrainas konstitūcijā (kā to prasa separātisti un Krievija),» apgalvo Skudra.