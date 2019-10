Latvijas dzīvnieku patversmes prasa prokuratūru iesniegt apelāciju lietā par divu suņu badināšanu

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja Diāna Vilhovika apstiprināja, ka 2019.gada 30.septembrī ir pasludināts spriedums pret divām personām krimināllietā par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu. Abas personas tika atzītas par vainīgām. Vienam no viņiem piesprieda 250 stundu piespiedu darba, otram - 120 stundu piespiedu darba.

"Mežavairogi" vadītāja Priede stāstīja, ka 2019.gada 19.februārī dzīvnieku patversmē "Mežavairogi" no Ropažu novada nonāca divi nobadināti suņi- Desillda un Marko. Marko glābt neizdevās, Desillda vēl joprojām cīnās ar badināšanas sekām.

"Divi pieauguši cilvēki apzināti atstāja sev uzticētos suņus bez ēdiena un ūdens. Februārī notikums izraisīja milzīgu ažiotāžu - nebija mediju, kuri par to neziņotu. Taču septembrī visi par to jau ir aizmirsuši un līdz ar to lietas izskatīšana norisinājās klusi un nemanāmi," sacīja Priede.