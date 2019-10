Atkritumu apsaimniekotāji no Rīgas domes sagaida detalizētu plānu par pilsētas zonu sadalījumu

Tā kā pilsēta tiks dalīta zonās un katrai no tām varēs būt savs apsaimniekotājs, katrā pilsētas daļā atšķirsies arī pakalpojuma maksa. "Tarifs noteikti atšķirsies, jo vienam atkritumi būs jāved no Bolderājas, bet citiem no Ķengaraga," atzina Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko (GKR).