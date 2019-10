Eksperts: Turcijas izslēgšana no NATO nav diez ko reāls scenārijs

Viņaprāt, šāds scenārijs nav diez ko reāls, jo par to būtu jāvienojas visām pārējām alianses dalībvalstīm un savstarpējā izslēgšana NATO iekšienē "neliecinātu ne par ko labu".

"Ja tīri teorētiski līdz šādai lemšanai nonāktu, tas būtu absolūti nelabvēlīgs precedents NATO kā aliansei," teica eksperts, norādot, ka ar saviem paziņojumiem Greiems, iespējams, mēģina pievērst uzmanību Turcijai, vienlaikus cenšoties nomaskēt to, ka, iespējams, tieši ASV prezidenta Donalda Trampa rīcību rezultātā konkrētā situācija vispār ir radusies.

Viņš norādīja, ka Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdoana rīcība ir izprotama, jo gan viņam, gan viņa partijai krīt reitingi un vairums valsts iedzīvotāju ir neapmierināta ar Sīrijas bēgļu klātbūtni. Sprūda ieskatā, ar savām darbībām Erdoans cenšas "nošaut vairākus zaķus vienlaikus", proti, viņš mēģina parādīt sevi kā līderi, cenšas likvidēt kurdu pretestību un, pārvietojot bēgļus no Turcijas uz Sīriju, centīsies "atšķaidīt" bēgļu daudzumu Turcijas teritorijā.

Trampa negaidītais svētdienas lēmums izvest ASV karaspēku no Sīrijas ziemeļiem, kur tas līdz šim aizsargāja kurdus no Turcijas uzbrukuma, izsaucis plašu nosodījumu kā starptautiskajā sabiedrībā, tā pašā ASV, arī no Trampa sabiedroto puses, kas kritizējuši prezidentu, ka viņš nodod kurdus, kas Sīrijā ASV vadītajā operācijā pret džihādistu grupējumu "Islāma valsts" nesuši lielus upurus.