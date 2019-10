Likumsargi pieķer divus grafiti zīmētājus bojājam privātīpašumu

Datu pārbaudes laikā atklājās, ka viens no viņiem ir vien 17 gadus vecs, savukārt otrs 20 gadus vecs. Abiem pārkāpējiem gan rokās, gan uz zemes blakus ēkai bija izvietoti liels daudzums krāsas flakonu.

Pārrunu laikā abi zīmēji izjautāti par iemesliem, kādēļ nolēmuši bez atļaujas apzīmēt privātīpašumu. Abi skaidroja, ka neesot Rīgā publiski pieejamu vietu, kur to varētu darīt legāli.

Neatkarīgi no tā, vai šāda veida zīmējumi tiek uzskatīti par mākslu vai ne, jebkurus vizuālos attēlojumus uz dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, saimnieciskām celtnēm, žogiem, citām būvēm un arhitektoniskiem elementiem ir iespējams saskaņot Rīgas pilsētas būvvaldē un ar būves īpašnieku. Ja būves apzīmēšana nav saskaņota, persona, kas to izdarījusi, ir saucama pie kriminālatbildības par mantas tīšu bojāšanu. Vienlaikus būves īpašnieks no pārkāpēja var prasīt kaitējuma atlīdzināšanu.