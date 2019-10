Jau rīt klāt skolēnu brīvlaiks: kā saturīgi pavadīt brīvās dienas?

1. Pavadi laiku kopā ar draugiem – ārā. Esi tas, kurš mudina draugus pavadīt laiku ārā! Kopā izplānojiet, ko darīsiet. Ierosini draugiem doties velosipēdu izbraucienā uz tādu vietu, kur savā pilsētā nekad neesat bijuši. Visticamāk, tavā pilsētā ir daudz tādu apskates objektu, ko brauc skatīt cilvēki no citām pilsētām vai pat valstīm, bet paši tos vēl neesat redzējuši. Vai arī aizbrauciet ar vilcienu pie vecmāmiņas uz laukiem – varbūt ir kādi rudens darbi, kurus kopā ar draugiem varat paveikt? Protams, kamēr laiks turas silts, tuvākajā pagalmā jāuzspēlē arī futbols. Atceries, ka veselības vārdā katru dienu ārā būtu jāpavada vismaz pāris stundas.

4. Atrodi sev piemērotāko sporta veidu. Ja vēl neesi atradis savu sporta veidu, ir piemērotākais laiks to izdarīt. Ja trūkst ideju, izmēģini to, ko vēl nekad neesi mēģinājis, to ar ko jau nodarbojas tavi draugi vai lūdz palīdzību vecākiem. Fiziskās aktivitātes patiešām uzlabo garastāvokli, veselību (arī nākotnē) un, kas nav mazāk svarīgi – fizisko formu.