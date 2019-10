NEPLP amatu kandidātus meklēs arī ar personāla atlases uzņēmuma palīdzību

Atsevišķi komisijas locekļi pauda bažas, ka personāla atlases uzņēmuma iesaiste varētu radīt negodīgu situāciju attiecībā pret tiem, kuri jau ir pieteikušies konkursam un turpina to darīt tagad.

Lai neradītu nevienlīdzīgu attieksmi, komisija vienojās, ka nebūs pieejama informācija par to, kurš no kandidātiem pieteicies pats un kurš pieteicies pēc īpašas personāla atlases uzņēmuma uzrunas.

Aicinājums izsludināts, ņemot vērā to, ka Saeima 2019. gada 2. maija sēdē atbalstīja Guntas Līdakas atbrīvošanu no NEPLP locekļa amata. Savukārt pagājušajā nedēļā Saeima atbalstīja NEPLP priekšsēdētājas Ķezberes atbrīvošanu no amata pēc pašas vēlēšanās.