Erdogans un Putins panāk vienošanos par Sīriju

Līdz ar to neesot vajadzības atsākt 9.oktobrī uzsākto ofensīvu, kas saņēma starptautisku nosodījumu, uzsvēra ministrija.

Vienošanās paredz, ka Krievijas militārā policija un Sīrijas robežsardze trešdien sāks "Tautas aizsardzības vienības" (YPG) padzīšanu no zonas, kas atrodas 30 kilometru attālumā no Turcijas robežas.

Savukārt sešas dienas vēlāk plānots uzsākt kopīgas patruļas Sīrijā 10 kilometru zonā no Turcijas robežas, ko Ankara pieprasījusi jau ilgi.

Savukārt Džims Džefrijs, augsta ranga diplomāts Sīrijā, kritizēja Soču vienošanos. "Tajā ir pilns ar caurumiem," viņš teica ASV Kongresa sēdē. "Zinu, ka tā atturēs turkus [no ofensīvas]. Vai krievi vispār izpildīs savu apņemšanos no teritorijām padzīt YPG, kas formulēta ļoti neskaidri, to es nezinu."