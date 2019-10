Stādām mežu! Kā izvēlēties piemērotākos stādus?

Pirmais, kas katram, kurš vēlas stādīt mežu, ir jāizvērtē – kādam mērķim mežs tiks stādīts, uzsver pētnieks. Ja primārais mērķis ir koksnes ieguve, jāizvērtē, vai īpašnieks mežā vēlas redzēt daudz tievu koku, kur katram no tiem ir maza dzīves telpa, bet kopā sanāk liela koksnes masa vai mazāk koku, bet katru no tiem vitālāku un ātrāk augošu? Vai arī īpašnieka primārais mērķis ir apstādīt kādu īpaši mitru teritoriju vai nodrošināt aizsegu no vēja, putekļiem vai trokšņiem? Tikai kārtīgi izvērtējot mērķi iespējams izvēlēties piemērotāko meža koku sugu.