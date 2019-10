Uzņēmumu reģistrs virkni dokumentu padarīs grūtāk atrodamus

Pat ja dokumentus izsniegs pēc īpaša pieprasījuma, to ieguves laiks, visticamāk, kļūs krietni ilgāks. Nepubliskajā daļā esošie dokumenti vairs nebūs “viena klikšķa” attālumā. Turklāt, personai būs jāzina, ko tā meklē. “Solījums, ka tas būs pieejams nepubliskajā daļā, ir tikai solījums. Kā tas īsti darbosies pēc tam praksē, cik būs jāpierāda, ka tu tiešām esi žurnālists, ka tu grasījies rakstīt un ko tieši rakstīt? Cik liels būs tas administratīvais slogs, lai varētu piekļūt pat tad, ja tu esi iedomājies, ko tu tur grib ieraudzīt, tas ļoti apgrūtinās darbu,” bažas pauž Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Arta Ģiga.

Turklāt dokumenti, kuru pieejamību grib apgrūtināt, nepieciešami ne tikai žurnālistiem, bet arī uzņēmējiem. ,,Ja es būtu uzņēmuma valdē un man ir negodīgs kompanjons, kurš vienkārši grib iztukšot firmas kasi, viņš var iesniegt Uzņēmumu reģistrā viltotu protokolu, ja vajag, viltot lēmumu par to, ka viņš mani atceļ no amata, iztukšot kasi un vēl pat tās pašas dienas laikā reģistrēt jaunas izmaiņas, pasakot, ka tiek iecelts atpakaļ. Es, kurš šajā gadījumā ir palicis iztukšotu firmas kasi, neredzu, kāpēc vispār Uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu mani atcelt no valdes,” piemēru min Brūvelis.