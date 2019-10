Veselības ministrijas iespējamā datorprogrammu iepirkumu shēma īstenota arī citur

“Nevienā brīdī mums no ministrijas puses, arī tiešajās komunikācijās, kas ir bijušas, nav bijuši jautājumi par to, kas tas tāds ir un kā tas darbojas. Jautājumi bijuši tikai no mūsu puses par to, kur un kādā veidā mēs varam jums to uzstādīt, lai uzstādītu risinājumus, mums jāuzstāda šī pamatplatforma un pa virsu šīs papildu komponentes. Rezultāts bija klusums, kur pēc tam vienkārši maijā tika paziņots, ka, ziniet, mēs nesaprotam, kas mums ir, uzskatām, ka mums nekā nav, tajā pašā laikā par to, ko mēs neesam redzējuši, izsakām viedokli un uzskatām, ka darījums jāpārtrauc,” turpina Pūce.