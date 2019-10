Deputāti un ministri nedrīkstēs saņemt atalgojumu par amatiem biedrībās

Sabiedrībai ne vienmēr ir iespējams uzzināt, kā tiek finansētas biedrības, tajā skaitā arī tās, no kurām finansējumu saņem augstākās valsts amatpersonas. Līdz ar to pastāv risks, ka valsts amatpersona saņem atalgojumu no organizācijām, kuru darbība ir pretrunā Latvijas interesēm vai kuru pārstāvniecība tiek slēpti lobēta, iepriekš norādīja komisijas priekšsēdētāja Juta Strīķe (JKP).