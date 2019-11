Kā desmitgadēm apkrāpt ASV armiju: 82 gadus veca "uzņēmēja" stāsts

Savu shēmu Kleins īstenoja, izveidojot un regulāri izmantojot dažādu uzņēmumus, kurus vadīja fiktīvi un viņa izdomāti cilvēki. Vienā no epizodēm Kleins pat bija noalgojis aktieri, kurš izlikās par viena no Kleina uzņēmumu vadītājiem. Šie uzņēmumi importēja lētas un kvalitātes standartiem bieži vien neatbilstošas detaļas no Ķīnas un Indijas, kas tika piedāvātas ASV Aizsardzības ministrijas iepirkumos.