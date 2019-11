Atkritumu apsaimniekotāji gatavi vākt atkritumus Rīgā arī pēc ārkārtas stāvokļa termiņa noslēgšanās

"Līgums ir apturēts tikai daļēji. "Clean R" sagaida no Rīgas domes konkrētus priekšlikumus turpmākajai rīcībai, lai neiestātos tiesiskas sekas par koncesijas līguma nosacījumu neievērošanu," sacīja Stankevičs.

Savukārt, runājot par to, kā nākamgad augošais dabas resursu nodoklis (DRN) ietekmēs biznesu turpmākajā Rīgas atkritumu apsaimniekošanas procesā, "Clean R" izpilddirektors atzīmēja, ka atkritumu noglabāšanas maksas apmēra izmaiņu piemērošanu regulē Atkritumu apsaimniekošanas likums, līdz ar to, neatkarīgi no izvēlētā risinājuma, DRN kāpums atspoguļosies klientu tarifos līdzīgi, kā tas ir bijis līdz šim.